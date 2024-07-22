У російському Морозовську безпілотник вдарив по військовому аеродрому – очевидці

У ніч на 22 липня в Морозовську Ростовської області поблизу військового аеродрому пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів над містом здійнявся дим.﻿ Про це пишуть місцеві пабліки, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Вночі у Ростовській області лунали сирени. Окупанти оголосили тривогу через загрозу БпЛА.

Згодом у мережі почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи у Морозовську Ростовської області. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.

Так, на одному з відео можна почути звук, який нагадує проліт безпілотника, а згодом - можна побачити й сам дрон.

Пізніше у Морозовську пролунали вибухи. Місцеві жителі у мережі зазначали, що вони стались поблизу військового аеродрому.

Зокрема на одному із відео після "прильоту" видно, як підіймається густий стовп диму. Як зазначають автори, дрон потрапив у цистерну.

Як зазначив місцевий губернатор, над областю нібито знищили 47 безпілотників. Про влучання у повідомленні не йшлося. Натомість російська влада розповіла про "падіння уламків".

Нагадаємо, також сьогодні вранці у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази. Згодом російська влада заявила про атаку українських безпілотників.