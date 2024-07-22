НПЗ у російському Туапсе атакували безпілотники ГУР – джерело

В ніч на 22 липня безпілотники української воєнної розвідки атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського краю та спричинили пожежу на цьому об’єкті ВПК держави-агресорки.﻿﻿ Про це розповів співрозмовник в ГУР МОУ, повідомляє Українська правда.

Безпілотники у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом. За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки російська ППО намагалася збити чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25, в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.

Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ. Як зазначає пропагандистське ЗМІ "Russia Today", внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Джерело видання додає, що ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу РФ наразі уточнюється.

Довідково: Туапсинський нафтопереробний завод – російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї РФ, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 млн тонн на рік.