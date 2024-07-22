FT: У МЗС Німеччини готуються до можливого повернення Трампа до Білого дому

У Міністерстві закордонних справ Німеччини дипломати спішно готуються до можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому, що може сильно вплинути на Німеччину та її позицію у світі.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Співробітники різних відділів, включно з Північною Америкою, плануванням політики та посольством у Вашингтоні, створили неофіційну кризову групу для обговорення наслідків перемоги Трампа на виборах у США та можливих реакцій Берліна.

Остання подія на порядку денному групи - рішення президента США Джо Байдена відмовитися від переобрання після кількох тижнів тиску з боку старших демократів і підтримати віцепрезидента Камалу Гарріс як свого наступника.

Багато хто в Німеччині стурбований можливим впливом виходу Байдена з перегонів на вибори, особливо з огляду на останні опитування. Вони готуються до ймовірної перемоги Трампа, що викликає занепокоєння в Берліні.

Німеччина побоюється, що Трамп може повернутися зі ще більш протекціоністською економічною політикою, включно з можливим запровадженням 10-відсоткових тарифів на імпорт, що серйозно зашкодить експортно-орієнтованій німецькій економіці.

Занепокоєння зросло після того, як Трамп вибрав Джей Ді Венса як кандидата у віцепрезиденти, який скептично ставиться до глобалізації, НАТО і підтримки України.

Байден вийшов із президентських перегонів

21 липня президент США Джо Байден заявив, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму повідомленні в Twitter він запропонував як кандидат на пост президента віце-президента Камалу Харріс.

Попри заклики деяких республіканців до відставки Байдена, представник адміністрації США Ендрю Бейтс підтвердив, що Байден залишиться на посаді до завершення терміну.