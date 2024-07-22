Україна домовилася про реструктуризацію виплат за зовнішнім боргом – Шмигаль

Україна досягла домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації виплат за зовнішнім боргом. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Відновлюємо боргову стійкість. Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України" , - написав він.

За його словами, це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд доларів на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд доларів до 2033 року.