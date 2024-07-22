Євросоюз схвалив першу в історії військову допомогу для Вірменії

Рада ЄС у понеділок, 22 липня, ухвалила рішення про надання допомоги на підтримку Збройних сил Вірменії на суму 10 мільйонів євро, повідомляє Європейська правда.

Допомога надаватиметься в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ). Це перше подібне рішення для Вірменії.

Метою є посилення матеріально-технічного потенціалу Збройних сил Вірменії та сприяння покращенню захисту цивільного населення в умовах криз та надзвичайних ситуацій.

Підтримка також спрямована на підвищення стійкості Вірменії та прискорення оперативної сумісності її збройних сил у разі можливої майбутньої участі країни в міжнародних військових місіях та операціях, у тому числі тих, що розгортаються ЄС.

Ухвалений захід дозволить забезпечити повноцінний розгорнутий наметовий табір для підрозділу розміром з батальйон.

Минулого тижня посли Європейського Союзу дали "зелене світло" початку діалогу про безвіз з Вірменією та вперше в історії погодили виділення військової допомоги країні з Європейського фонду миру.

Раніше рішення про виділення коштів Вірменії в рамках Європейського фонду миру, за даними ЗМІ, блокувала Угорщина.