У частині України очікуються дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня

У вівторок, 23 липня, в частині Україні очікуються дощі з грозами. При цьому повітря максимально прогріється до +34 градусів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила синоптик Наталія Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди й на сході. Ввечері 23 липня і на північному сході України очікуються дощі. На решті території буде сухо, сонячно.

Температура повітря завтра передбачається в межах +26 +30 градусів, на заході місцями +24 +26 градусів, у південній частині +31 +34 градуси.

Погода в Києві

У Києві у вівторок буде без опадів. Максимальна температура повітря становитиме близько +28 градусів. Однак впродовж четверга-п'ятниці в столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23 +25 градусів.