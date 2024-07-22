В "Укренерго" анонсували покращення ситуації зі світлом вже за кілька тижнів

Відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю телеканалу "Суспільне".

"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях" , - повідомив Кудрицький.

За його словами, дефіцит трохи зменшиться, і протягом серпня буде поступово зменшуватись в вересні і в жовтні, якщо не буде нових масштабних обстрілів.

"У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз" , - сказав він.

Кудрицький нагадав, що в Україні половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита.

"І знаєте я вам так скажу що будь-яка інша енергосистема в цій ситуації просто би сколапсувала, просто би був повний блекаут на тижні або місяці" , - додав голова "Укренерго".

За прогнозом експертів, у середині осені в Україні можуть на якийсь час відмовитись від відключень світла для населення. Але це буде не надовго, і потім ситуація знову ускладниться.

МВФ прогнозує середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме на рівні близько 10%. Водночас серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне лише у години пік.