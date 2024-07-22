СБУ викрила на Одещині схему розкрадання держкоштів, виділених на відновлення

На Одещині Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання, яке налагодило схему розкрадання майже 2,4 млн грн державних коштів, виділених на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Схему розкрадання коштів організував голова селищної ради. З посиланням на Управління СБ України в Одеській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, голова селищної ради організував схему розкрадання коштів на відновлення житлового фонду кількох населених пунктів, залучивши керівника комунального підприємства, підконтрольну комерційну структуру та інженера з технагляду.

Серед об'єктів, які зазнали руйнувань, - 9-поверховий житловий будинок в одному населеному пункті та шість приватних будинків - в іншому. Вартість робіт з їхнього відновлення оцінили у понад 11 мільйонів гривень. За рішенням селищної ради, одне з місцевих комунальних підприємств було визначено на проведення відновлювально-будівельних робіт.

У СБУ встановили, що фігуранти в офіційних документах зазначили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Внаслідок таких дій збитки сягнули 1,4 млн гривень.

Крім того, селищний голова спільно з начальником комунального підприємства оформили на роботу 12 фіктивних працівників, яким виплатили понад 1 млн гривень "заробітної плати".

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили матеріали, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

Повідомлено про підозру чотирьом фігурантам справи у складі організованого злочинного угруповання - голові селищної ради, керівнику комунального підприємства, підряднику та інженеру з технічного нагляду. Залежно від участі та ролі у злочинній схемі їхні дії кваліфіковані за ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної схеми.