Міноборони: Україна та ЄС поглиблюють партнерство у сфері кібербезпеки

У Брюсселі відбувся третій раунд кібердіалогу між Україною та ЄС, під час якого учасники домовилися про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки на тлі російської агресії та переговорів щодо вступу України до ЄС. Про це розповіла заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Міноборони оголосило про намір посилити партнерство з приватним сектором у сфері кібербезпеки з метою підвищення кіберстійкості. Нова ініціатива під назвою "Soft Power" об'єднає провідних інженерів, розробників і програмістів із приватного сектору й університетів України та країн-партнерів для створення передових рішень для безпілотних систем. Це співробітництво суттєво підтримає культуру інновацій у секторі оборони у довгостроковій перспективі.

"Зараз наш темп цифровізації прискорюється. Створюється та впроваджується більше систем. Більше систем, більше даних потребують захисту. Масштаб кібервійни зростає. Ми глибоко цінуємо партнерів, які активно допомагають Україні в її зусиллях з оборони, і завжди будемо вдячні тим, хто підтримує нас сьогодні. Сподіваюся, ми зможемо встановити більше можливостей для співпраці з ЄС у кіберсфері, зокрема, через ІТ-коаліцію, щоб забезпечити кращу стійкість нашої інфраструктури" , - зазначила Черногоренко.

Повідомляється, що представники ЄС підтвердили підтримку спроможності України протистояти кібератакам та порушенням роботи критичної інфраструктури. Учасники заходу також обговорили зміни в ландшафті кіберзагроз, нові законодавчі ініціативи, зусилля з розбудови кіберстійкості та захисту, а також співпрацю для протидії зловмисній кіберактивності.

Крім того, сторони домовилися досягти конкретних результатів до проведення четвертого раунду кібердіалогу у 2025 році.