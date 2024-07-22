Українські старшокласники вивчатимуть озброєння та техніку - МОН

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. З посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що оновлений проєкт предмета Захист України відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна. Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі.

Зміст предмета охоплює широкий спектр тем, зокрема інноваційні технології, інформаційну безпеку та домедичну допомогу.

"Сьогодні наше завдання - підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Ми прагнемо розвивати в підлітків критичне мислення, вміння адаптуватися та реагувати. Оновлення програми предмета Захист України спрямовано на формування важливих життєвих навичок: від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій" , - заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надаватимуть практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації та стрілецькій підготовці.

Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України.