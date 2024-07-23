Байден сьогодні повернеться до Білого дому після самоізоляції

Президент США Джо Байден з вівторка повернеться до стандартного режиму роботи з Білого дому після того, як перебував на самоізоляції через зараження коронавірусом. Про це оголосили у Білому домі, повідомляє Європейська правда.

У вівторок 23 липня Джо Байден залишить свою домівку у Регобот Біч, у штаті Делавер, де він перебував попередній тиждень після того, як у нього підтвердили коронавірус.

Байден повернеться до будівлі адміністрації о 14:30 за Північноамериканським східним часом. На вівторок у нього немає запланованих публічних подій.

Нагадаємо, у Байдена підтвердили коронавірус минулої середи, він мав легкі симптоми. Після того президент вирушив на самоізоляцію додому у Делавер, але продовжив виконання обов'язків у повному обсязі.

У неділю, як відомо, Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.