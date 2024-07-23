СБУ затримала ворожого агента, який коригував удари по Одесі

В Одеській області затримано ворожого агента, який виконував завдання російських спецслужб за двома напрямками: коригування вогню та підпали, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Затриманий відстежував локації Сил оборони та наводив по них ворожі рактено-дронові атаки. Серед пріоритетів цілей ворога були позиції протиповітряної оборони (ППО), які захищали Одесу.

Іншим напрямком злочинної діяльності зрадника було знищення релейних шаф "Укрзалізниці". Мова насамперед йде про підпали семафорів на важливих ділянках залізничного сполучення.

СБУ затримала зрадника після першого підпалу "по гарячих слідах". Виявилось, що він також готувався до нових диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

"Як встановило розслідування, затриманим виявився 39-річний місцевий житель, який входив до агентурного апарату Федеральної служби безпеки і протягом тривалого часу перебував у Російській Федерації, де проживає його батько" , - додає СБУ.

У поле зору спецслужб зрадник потрапив ще до початку повномасштабного вторгнення, коли став на військовий облік у Краснодарі з метою оформлення російського паспорта.

Під час обшуків у затриманого виявили дві бойові гранати Ф-1 та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Що загрожує

Зраднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 113 - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 263 - незаконне придбання та зберігання боєприпасів.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що СБУ також затримала "палія" столичних релейних шаф "Укрзалізниці". Йому загрожує довічне ув'язнення.