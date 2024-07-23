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Єврокомісія отримала звернення про заборону транзиту нафти "Лукойлу" через Україну

Єврокомісія отримала звернення про заборону транзиту нафти "Лукойлу" через Україну
Фото: Рxfuel

У Єврокомісії отримали звернення Угорщини і Словаччини із запитом про консультації щодо української заборони на транзит нафти російського "Лукойлу". Про це згадано у матеріалі Euractiv, повідомляє Європейська правда.

Основна частина статті присвячена заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що Будапешт і Братислава ініціювали консультації з Єврокомісією. Угорський міністр також заявив, що цими діями Україна нібито порушила Угоду про асоціацію з ЄС. 

За словами Сійярто,  ЄК має три дні, щоб надати якусь відповідь, а за відсутності результату вони хочуть звертатися до міжнародних судів. 

Речник Єврокомісії підтвердив, що Єврокомісія отримала запит Угорщини і Словаччини та вивчає його. 

Тим часом очільник українського "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що обсяги транзиту нафти через українську ГТС у липні не змінилися. "Там немає нафти від "Лукойлу", але обсяги ті самі", – сказав він. 

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо раніше нагадав, що Словаччина допомагала Україні з імпортом дизелю та заявив, що Словаччина "не має бути заручником" відносин між Україною і РФ.

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