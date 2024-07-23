Нардеп: У ЗСУ майже 4 тисячі ув'язнених, серед них уже є поранені та загиблі
Секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що у Збройних силах уже служать 3,8 тисяч ув‘язнених, повідомляє Українська правда.
"3,8 тисяч ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі".
За його словами, наразі попит на мобілізацію до Збройних сил України серед ув’язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.
Костенко вважає, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.
Окрім того, секретар оборонного парламентського комітету висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.
Передісторія:
- Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
- До лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці.
- Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.