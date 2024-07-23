РосЗМІ: Влада Москви платитиме майже 2 млн рублів за контракт з армією

Влада Москви почне виплачувати майже по два мільйони рублів за контракт із Міністерством оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "Медуза".

Повідомляється, що виплату отримають ті, кого відберуть міським пунктом відбору на військову службу за контрактом починаючи з 23 липня 2024 року.

Московська влада заявила, що також збереже щомісячну виплату з московського бюджету в 50 тисяч рублів. З урахуванням федеральних виплат, які може отримати військовослужбовець-контрактник, сума за рік війни може перевищити 5,2 млн рублів, стверджують у мерії.

За інформацією видання, останнім часом у деяких російських регіонах збільшили розмір одноразової виплати під час укладення контракту. У Краснодарському краї вона тепер становить мільйон рублів, у Дагестані - 500 тисяч рублів, у Татарстані - 1,05 мільйона рублів.

Згідно з підрахунками, з липня 2023 року по червень 2024 року виплати учасникам вторгнення в Україну та родичам загиблих могли скласти від 2,75 до 3 трильйонів рублів. Ця сума приблизно відповідає 1,5% очікуваного ВВП Росії 2024 року та 8% усіх витрат федерального бюджету цього року.