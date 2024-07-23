Підтоплення синьої гілки: Чиновникам метро Києва повідомлено про підозру

Чиновникам Київського метрополітену 23 липня повідомили про підозру у службовій недбалості за підтоплення тунелів між станціями "Деміївська та "Либідська". У результаті цього, з грудня 2023 року по березень 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. З посиланням на Управління генерального прокурора, повідомляє Ліга.net.

Зокрема підозру отримали начальник служби колії, тунельних споруд та будівель і головний інженер. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

За даними слідства, неналежне виконання обов’язків призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

Правоохоронці стверджують – підозрювані не спостерігали за ослабленими конструкціями і спорудами, що призвело до потрапляння води до тунелю між станціями "Деміївська" – "Либідська", появи сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу.

Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів й 8 грудня 2023 року був зупинений рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро, наголосили в ОГП.

Правоохоронці розповіли, що через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн, а метрополітен недоотримав доходи на суму майже 26 млн грн.

Наведені суми збитків не є остаточними, оскільки ремонт тунелю метро між станціями та його фінансування ще тривають, зауважили в ОГП.

Правоохоронці додали, що наразі до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад.