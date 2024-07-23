ДПЕК планує повернути більшу частину генерації до жовтня

Компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.﻿ Про це сказав виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV", повідомляє Економічна правда.

"Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%. За власні кошти а також коштом старого обладнання, яке знімається зі станцій у Європі." , - зазначив він.

Сахарук розповів, що на всіх електростанціях ДТЕК немає жодного даху або стіни. І за низьких температур обладнання, навіть яке відновлять, не буде працювати.

За його словами, донори наразі не готові фінансувати відновлення приміщень, хоча це першочергова потреба для належної роботи електростанцій і майже 70% вартості всього відновлення. Сахарук оцінює поточні потреби у відновленні в $350-400 млн.