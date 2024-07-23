Зеленський поспілкувався з новим прем’єром Естонії

Президент Володимир Зеленський у вівторок поговорив телефоном з щойно призначеним прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом у перший день його роботи.﻿﻿ З посиланням на соцмережі Зеленського, повідомляє Європейська правда.

Зеленський подякував Міхалу за військову підтримку з боку Естонії, яка "має довгостроковий стратегічний характер і є чудовим прикладом для інших партнерів".

Естонський прем’єр, ідеться в повідомленні, запевнив у збереженні підтримки України на шляху до ЄС і НАТО.

Сторони також "обговорили продовження співпраці, зокрема між нашими оборонними компаніями, та домовилися зустрітися за першої нагоди", додав Зеленський.

Новий уряд Естонії на чолі з реформістом Крістеном Міхалом вранці у вівторок, 23 липня, склав присягу перед парламентом.

Вісім міністрів з попереднього уряду Каллас, зокрема важливі для України очільники Міноборони Ханно Певкур і МЗС Маргус Тсахкна, зберегли свої посади.

Раніше Міхал запевнив, що його уряд буде підтримувати Україну до перемоги Києва у війні з Росією.