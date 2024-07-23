ЗСУ вдарили по останньому залізничному порому РФ в Азовському морі

23 липня Сили оборони пошкодили залізничний пором "Слов'янин" у порту "Кавказ". Він знаходиться у Краснодарському краї Росії на березі Азовського моря. З посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє Ліга.net.

Угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин".

Цей пором – третій і останній, який Росія мала у регіоні.

Окупанти використовували "Славянин" для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях, додали у Генштабі.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Раніше влада Краснодарського краю заявила про атаку безпілотників на поромне судно в порту "Кавказ", в ударі звинуватили Україну.