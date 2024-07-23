Умеров розповів деталі розмови з Остіном

Міністр оборони України Рустем Умеров обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном ситуацію на фронті і нагальні потреби українських воїнів на полі бою.﻿﻿ З посиланням на соцмережі Умєрова, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні у мене відбулася продуктивна розмова з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обговорили останні події на фронті та нагальні потреби на полі бою. Я ще раз підкреслив важливість і терміновість скасування заборон на далекобійні удари" , - написав він.

Він підкреслив, що Україна повинна мати право знищувати російські аеродроми, з яких бойові літаки бомбардують українські міста і критично важливу інфраструктуру.