DeepState: Під Прогресом є ризик оточення ЗСУ

Аналітики DeepState вказують на те, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угрупування Сил оборони, повідомляє Українська правда.

"Ворог намагається оточити частину угрупування Сил Оборони біля Прогресу: наказу на відхід немає" , – йдеться в повідомленні.

У DeepState зазначають, що до них звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні.

У повідомленні вказують на те, що південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9.

Росіяни намагаються підійти максимально близько до Іванівки.

"Оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот" , – зазначає Deep State.

"Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче щоб бійці і надалі сиділи в оточенні – до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі.

Всі ми пам'ятаємо, чим закінчилося таке сидіння на "Зеніті". Сподіваємося, що буде прийнято правильне рішення, яке збереже людські життя для подальшої боротьби, а не посадки на пару годин у тактиці" , – додають аналітики.

У DeepState додають, що зараз противник просочується у Вовче, аби вдень поновити штурмові дії за село.

Такі дії росіян, наголошують аналітики, створюють ще ряд додаткових проблем у подальшій обороні.