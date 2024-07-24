У Трампа поскаржилися через передачу Гарріс коштів з кампанії Байдена – ЗМІ

Виборчий штаб кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа подав скаргу до Федеральної виборчої комісії через передачу віцепрезидентці Камалі Гарріс виборчого фонду Джо Байдена у розмірі 96 мільйонів доларів.﻿﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Українська правда.

У штабі Трампа вважають, що є порушенням закону.

Девід Воррінгтон, юрист кампанії Трампа, назвав цей крок "нахабним захопленням грошей, що стане найбільшим надмірним внеском і найбільшим порушенням в історії Федерального закону про виборчі кампанії", йдеться у скарзі, копію якої побачило агентство Bloomberg.

Невдовзі після того, як Байден вибув з перегонів у неділю і призначив Гарріс своєю наступницею, вона змінила назву передвиборчого штабу на "Гарріс у президенти" і взяла на себе управління його банківськими рахунками. Її кампанія заявила, що відтоді вона зібрала понад 100 мільйонів доларів.

Юридичне питання є новим, але багато експертів з фінансування виборчих кампаній кажуть, що такий переказ, ймовірно, дозволений.

Стів Робертс, юрист, який представляв кандидатів від Республіканської партії, сказав, що аргументом проти цього було "можливо, видавання бажаного за дійсне" його колегами-республіканцями.

Кампанія Гарріс заявила, що скарга не матиме жодного впливу на збір коштів або витрати.