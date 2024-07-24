ISW проаналізував пропозицію Думи РФ карати солдатів за використання гаджетів

Російська Держдума пропонує дозволити командирам окупаційних військ карати підлеглих на війні в Україні за використання гаджетів, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Російська Державна Дума запропонувала поправку, яка дозволить командирам карати підлеглих за використання особистих засобів зв'язку та навігаційних пристроїв на фронті, що викликало значну реакцію серед так званих військових блогерів і підкреслило, що російські війська продовжують боротися з проблемами командування і управління та надмірною залежністю від технологій при проведенні бойових операцій в Україні.

Комітет з питань оборони Державної Думи Росії 23 липня оголосив про підтримку поправки, яка зробить носіння гаджетів (зокрема мобільних телефонів та електронних пристроїв) у зоні бойових дій "грубим дисциплінарним порушенням" і дозволить російським командирам заарештовувати військовослужбовців, які порушують такі правила, без рішення суду і затримувати військовослужбовців-порушників на термін до 10 діб.

Голова комітету з оборони Державної думи Росії Андрій Картаполов заявив, що покарання не будуть застосовуватися до військовослужбовців, які використовують пристрої для ведення бойових дій, і зазначив, що поправка базується на попередньому законопроєкті, який взагалі забороняв використання приватних пристроїв в Україні.

Картаполов стверджував, що головна мета цієї поправки – захистити російських військовослужбовців від ризиків, пов'язаних з неналежним використанням мобільних телефонів.

Російські блогери широко критикували цю поправку і стверджували, що покарання солдатів за використання особистих пристроїв значно ускладнить російську логістику і операції в цілому.

У звіті зазначають: залишається незрозумілим, чи зможе або захоче російське військове командування забезпечити покарання за використання особистих пристроїв в Україні, підкреслюючи при цьому високий рівень залежності російських військових від незахищених систем зв'язку.

Експерти нагадують, що Міністерство оборони Росії раніше намагалося обмежити використання персональних пристроїв у зоні бойових дій в Україні після українського удару по російських казармах у Макіївці Донецької області (який українські сили змогли відстежити через сигнали російських мобільних телефонів), і зазнало подібної критики в січні 2023 року.

На думку аналітиків, навряд чи МО Росії досягне значно більшого успіху цього разу.

"Російським військовим, швидше за все, буде надзвичайно важко позбутися залежності від небезпечних персональних пристроїв для виконання широкого спектру звичайних фронтових завдань" , – підсумовують в огляді.

Ключові висновки ISW за 23 липня: