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Окупанти атакували "Шахедами" Ізмаїл: є пошкодження та поранені

Окупанти атакували "Шахедами" Ізмаїл: є пошкодження та поранені
Фото: Олег Кіпер

Російські загарбники уночі 25 липня атакували "Шахедами" місто Ізмаїл Одеської області, у результаті чого постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація у Facebook, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Уночі Росія знову атакувала Ізмаїльський район. У порушенні існуючих правил та звичаїв війни Росією умисно було здійснено масований обстріл БПЛА дронами-камікадзе "Шахид", у результаті чого постраждала портова інфраструктура на території м. Ізмаїл".
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Також адміністрація повідомляє про влучання у житловий будинок і про 3 постраждалих.

"Внаслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл, виникло часткове руйнування вікон, сходової клітини та фасадної частини 5-ти поверхового житлового будинку без послідуючого загорання. Загиблих немає. На жаль, є постраждалі – госпіталізовано 3 особи", – зазначили в РВА.
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На місцях працюють відповідні служби.

За словами голови Одеської ОВА, внаслідок обстрілу "відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури".

"Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", – повідомив Кіпер.

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