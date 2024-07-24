Кібератака ГУР паралізувала роботу банківської та платіжної системи РФ

23 липня розпочалася масштабна кібератака, організована Головним управлінням розвідки Міноборони України, яка паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляють співрозмовники УП в ГУР.

Клієнти найбільших банків, таких як "Сбербанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк" та "ВТБ", зіткнулися з проблемами чи неможливістю скористатися онлайн-банкінгом та цифровими послугами.

Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем росіян - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".

Кібератака торкнулася і мобільних операторів, що призвело до перебоїв у роботі мобільного зв'язку та інтернету: постраждали "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".

Російська влада визнала факт кібератаки, назвавши її справою рук "політично мотивованих хакерів". В українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

Представники ГУР МО України з гумором прокоментували ситуацію, зазначивши, що таким чином вони допомагають Росії здійснити "повернення до витоків" та відмовитися від "ворожих ліберальних цінностей", таких як онлайн-сервіси та інтернет. Вони жартома запропонували росіянам перейти на дерев'яні рахівниці, паперові абонкнижки та наскельний бухгалтерський живопис.