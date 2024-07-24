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Стефанчук пояснив місячну перерву у засіданнях Ради

Стефанчук пояснив місячну перерву у засіданнях Ради
Фото: Facebook

Перерва в сесійних засіданнях Верховної Ради до 21 серпня викликана необхідністю зосередитися на роботі над законопроектами. Також планують зайнятися "міжпарламентською діяльністю", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

"Широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада України пішла на канікули, - не відповідає дійсності", - написав він.

За словами, з 24 лютого 2024 року парламент України працює у режимі єдиного засідання, і за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки.

"Водночас робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України. Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо", - написав він.

Стефанчук також заявив, що 23 липня було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі.

"Парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроект", - додав спікер.

Перерва в роботі

Нагадаємо, Верховна Рада 23 липня не змогла ухвалити в цілому законопроект №8371 про заборону московської церкви. Спочатку депутати заблокували трибуну, а потім в Раді оголосили про перерву в засіданнях до 21 серпня.

До війни Верховна Рада йшла на канікули у другій половині липня до кінця серпня. Пленарні засідання поновлювалися на початку вересня.

Крім пленарних засідань робота депутатів передбачає роботу в комітатах та з виборцями в округах. Зазвичай на місяць Раді було два пленарних тижні.

Під "міжпарламентською діяльністю" зазвичай мають на увазі закордонні поїздки депутатів та спікера парламенту. Найчастіше вони відбуваються саме під час канікул.

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