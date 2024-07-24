Сирський: Втрати російських військ на полі бою втричі перевищують втрати ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що втрати російських військ на полі бою утричі перевищують втрати захисників, за його оцінками, загарбники хочуть збільшити чисельність війська на фронті до 690 тисяч осіб, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Сирський в інтерв′ю The Guardian.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що просування російських загарбників було досягнуто приголомшливою ціною людських жертв.

За словами Сирського, втрати Кремля "втричі" перевищують українські, а на окремих напрямках - "навіть більше".

"Їхня кількість загиблих набагато більша" , - підкреслив він.

Сирський протиставив свою тактику ведення бою тактиці, яку використовують загарбникик, відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб виграти "100 - 200 метрів".

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни на смерть" , - сказав Сирський.

Що було раніше: