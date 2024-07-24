Rheinmetall отримав замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду в Києві на будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні, про яке було оголошено у лютому 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Rheinmetall.

Згідно з повідомленням, замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу до введення в експлуатацію. Вартість заводу варіюватиметься "в діапазоні від тризначної кількості мільйонів євро".

Передбачається, що будівництво розпочнеться за короткий термін і буде завершено протягом кількох років. Намір у тому, щоб розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців. Разом зі своїм українським партнером із спільного підприємства Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу.

Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall заявив: "Ми втілюємо наші слова в дії, і разом з нашим партнером ми створимо український центр з боєприпасів. Замовлення наголошує на довірі до експертизи та виробничих можливостей Rheinmetall".

Новий завод

В даний час в Україні вживаються заходи щодо підготовки необхідної інфраструктури. Спільне підприємство Rheinmetall та українська державна компанія з експлуатації заводу з виробництва боєприпасів буде створено найближчим часом. Про це було оголошено на паралельному обговоренні на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року.

У червні 2024 року генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер та міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин підписали угоду про розширення стратегічної співпраці на Ukraine Recovery Conference у Берліні.

Декількома днями раніше вони відкрили бронетанковий завод на Західній Україні, яким керує спільне підприємство Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC. Перша бойова машина піхоти Lynx від Rheinmetall має бути передана українським збройним силам до кінця цього року, а локальне виробництво має розпочатися якнайшвидше.