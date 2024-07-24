Close button

Китай виступає за переговори між Україною та РФ, але умови та час ще не назріли

Китай виступає за переговори між Україною та РФ, але умови та час ще не назріли
Фото: Рixabay

Китай виступає за початок переговорів між Україною та Росією. Але у Пекіні вважають, що умови та час для перемовин ще не назріли, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з главою МЗС України Дмитро Кулебою.

У Китаї вважають, що розв'язання всіх конфліктів має зрештою повернутися за стіл переговорів. На думку Пекіна, останнім часом і Україна, і Росія дали сигнали про готовність до переговорів.

"Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не назріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", - йдеться у заяві МЗС.

Китай також наголосив, що приділяє увагу гуманітарній ситуації в Україні і продовжить надавати гуманітарну матеріальну допомогу.

Позиція Китаю щодо України

Китай від початку повномасштабного вторгнення заявляє, що займає нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте під час війни Пекін поглиблює економічні відносини з Москвою.

Китай звинувачують у тому, що він продовжує постачати Росії товари подвійного значення, які можуть бути використані у виробництві зброї.

Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю з робочим візитом. Відомо, що він вже зустрівся з главою МЗС Китаю.

Новини

Популярні теми форуму

analytics