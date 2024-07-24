Прибуток виробника зброї Rheinmetall значно збільшився – Bloomberg

Прибуток Rheinmetall AG зріс на 111% у другому кварталі, оскільки найбільший німецький виробник зброї продав більше зброї та боєприпасів військовим клієнтам. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Операційний прибуток підскочив до 271 мільйона євро (294 мільйони доларів) після того, як виручка зросла приблизно вдвічі.

Rheinmetall є одним з низки європейських підрядників озброєнь, чиї продажі зросли на тлі зростаючої загрози з боку Росії та питань щодо відданості США військовому альянсу НАТО.

Останні кілька тижнів були для Rheinmetall, що планує збудувати завод з виробництва боєприпасів в Україні, дуже бурхливими.

Підрозділ зброї та боєприпасів, який було посилено шляхом придбання іспанського виробника боєприпасів Expal, залишається ключовим драйвером зростання. Обсяг замовлень зріс до 11,4 млрд євро з 3,9 млрд євро в першому кварталі після значних замовлень переважно від німецького Бундесверу.

Акції Rheinmetall зросли на 3,4% у Франкфурті-на-Майні. Цього року вони зросли на 76%.