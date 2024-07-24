Російська атака на Харків 24 липня: постраждали вже 6 людей
Внаслідок російської повітряної атаки на Харків 24 липня постраждали шестеро людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив мер Ігор Терехов у Telegram.
"Внаслідок останнього ракетного удару по Харкову постраждали шестеро городян. Їм надають медичну допомогу".
Що передувало:
Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює український Харків. Очільник міста уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання виникла сильна пожежа. За даними місцевої влади, було 5 "прильотів".