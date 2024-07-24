75% українців назвали українську мову більш престижною – опитування

У червні 2024 року 75,5% респондентів, відповідаючи на запитання, якою мовою більш престижно розмовляти серед їх друзів і колег по роботі чи навчанню, назвали українську мову, 6% - російську, 16% відповіли - "байдуже якою".﻿ Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

У 2015 році українську називали найбільш престижною 43%, російську - 21,5%.

Абсолютна більшість (69,5%) респондентів, оцінюючи свій рівень володіння українською мовою, відповіли, що вільно нею володіють, 27% - що їх рівня володіння українською мовою достатньо для спілкування на побутовому рівні, проте їм важко говорити нею на спеціальні теми, 2% - що погано розуміють українську мову, для них є проблемою спілкуватися нею, 0,5% - що взагалі не розуміють українську мову.

Українську мову рідною назвали 78% опитаних, у 2017 році таких було 68%, у 2015 році - 60%, у 2006 році - 52%. Відповіли, що і українська, і російська однаковою мірою є для них рідними, 13% опитаних (у 2006 році таку відповідь дали 16% респондентів у 2015 році ˗ 22%). Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%, у 2006 році таких було 31%, у 2015 році - 15%.

Розмовляють вдома лише або переважно українською 70,5% опитаних, у 2015 році таких було 50%, у 2006 році - 46%. Розмовляють вдома лише або переважно російською 11% опитаних, у 2015 році таких було 24%, у 2006 році - 38%. Розмовляють приблизно однаковою мірою українською і російською 18% (у 2015 році - 25%, у 2006 році - 15%).

Спілкуються за межами дому (наприклад, на роботі, навчанні) лише або переважно українською 72% опитаних, у 2023 році таких було 65%, у 2015 році - 46%. Лише або переважно російською - 8% опитаних, у 2023 році - також 8%, у 2015 році таких було 24%. Розмовляють поза домом рівною мірою українською і російською 20% (у 2023 році - 26%, у 2015 році - 29%).

Опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.