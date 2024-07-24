На Тернопільщині ліквідували схему в ТЦК для ухилянтів

Поліція Тернопільщини каже, що ліквідувала корупційну схему в одному з районних ТЦК та СП. Його співробітники наживали на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.﻿﻿ З посиланням на дані Національної поліції, повідомляє Українська правда.

Як з'ясували правоохоронці, посадовці територіального центру комплектування допомагали охочім уникнути мобілізації. На місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 тисяч до 150 тисяч доларів.

Ціна кожної "послуги" коливалася від 1 тисячі до 15 тисяч доларів. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2 тисяч доларів.

Від 5 тисяч до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська.

Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.