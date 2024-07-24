США ввели санкції проти Китаю за сприяння ракетним програмам КНДР

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти шести окремих осіб та п'ятьох організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.﻿ З посиланням на реліз Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п’яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР" , - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні США наголосили, що КНДР продовжує порушувати резолюції Радбезу ООН і здійснила запуск військового супутника наприкінці травня 2024 року.

Окрім того, в американському відомстві зазначили, що Північна Корея поставила балістичні ракети до Росії, які вражають цивільні міста та інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та їхні партнери готові використовувати санкції та експортний контроль, щоб припинити китайсько-російську торгівлю, яка загрожує їх безпеці на тлі війни проти України.

Нещодавно стало відомо, що Росія та Китай знайшли обхідний шлях для платежів після розширення санкцій США.