Держдеп: США готові допомогти Румунії розслідувати падіння "Шахедів"

У Державному департаменті заявили про готовність сприяти Румунії в розслідуванні інцидентів з падінням дронів "Шахед", якими РФ атакує Україну. Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Він нагадав, що уряд Румунії проводить розслідування цього інциденту, а також зазначив, що США повністю довіряють діям румунської сторони і оцінюють професійний і виважений підхід до розслідування.

"Це розслідування проводиться румунською владою. Очевидно, що це відбувається на їхній території. Якби вони звернулися до нас з проханням про будь-яку співпрацю, ми, звичайно, були б готові це зробити" , – сказав Міллер.

Напередодні Румунія підіймала винищувачі F-16 через атаку РФ за допомогою "Шахедів" на південь України. Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.

Цієї ночі для населених пунктів над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомляв, що на територію Румунії залетіли три російські дрони.