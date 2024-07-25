Армія РФ на Херсонщині скинула з дрона вибухівку, загинув чоловік

Зранку 25 липня російські загарбники атакували з безпілотника селище Кіндійка на Херсонщині, у результаті чого загинув 51-річний місцевий житель.﻿ Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.

"Через удар російського безпілотника по Кіндійці загинув місцевий житель. Зранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці" , – йдеться в повідомленні.

За словами Прокудіна, чоловік зазнав поранення, несумісні з життям. Також очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким