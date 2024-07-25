Ціни на нафту падають через скорочення запасів у США

Котирування нафти опускаються вранці в четвер після активного зростання на день раніше, викликаного даними про скорочення запасів палива в США, повідомляє Enkorr.

На 8:01 за київським часом вересневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,63 (0,77%) – до $81,08 за барель. У середу Brent здорожчала на $0,7 (0,9%), до $81,71 за барель.

Вересневі ф'ючерси на WTI на той час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,64 (0,82%), до $76,95. За попередню сесію контракт здорожчав на $0,63 (0,8%), до $77,59 за барель.

Як повідомило напередодні Міністерство енергетики США, комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 3,74 млн барелів – до 436,48 млн барелів, мінімуму з лютого. Зниження запасів відзначено за підсумками четвертого тижня поспіль уперше з минулого вересня.

Товарні запаси бензину в США минулого тижня знизилися на 5,57 млн барелів, дистилятів – на 2,75 млн барелів. Експерти очікували скорочення запасів нафти на 2,84 млн барелів, збільшення запасів бензину на 1 млн барелів і підвищення запасів дистилятів – на 1 млн барелів, за даними Bloomberg.