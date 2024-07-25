Обама публічно висловить підтримку Гарріс на президентських виборах – NBC

Колишній президент США Барак Обама найближчим часом оголосить про підтримку Камали Гарріс як кандидата від Демократичної партії на вибори президента.﻿ Про це повідомляє NBC, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Четверо поінформованих осіб повідомили видання, що Обама тісно спілкувався з Гарріс після того, як вона оголосила про своє бажання йти на вибори. За словами цих людей, Обама в приватному порядку повністю підтримав кандидатуру Гарріс і планує публічно підтримати її незабаром.

"Він регулярно спілкувався з нею і вважає, що вона добре почала" , - сказав один зі співрозмовників видання.

Експрезидент залишається одним з небагатьох високопоставлених демократів, які ще публічно не підтримали Гарріс. Джерела NBC зазначають, що Обама не хоче, щоб його заяви затьмарили момент президента Джо Байдена, зокрема його нещодавно звернення до нації.

Також повідомляється, що помічники Обами та Гарріс обговорювали можливість організації їхньої спільної участі в передвиборчій кампанії, хоча дата не була обрана.

За даними джерел, колишній президент запропонував Гарріс консультацію щодо організації кампанії та інших аспектів проведення успішної заявки на Білий дім.

Гарріс замінила Байдена на перегонах

Цими вихідними президент США Джо Байден офіційно оголосив, що не піде на вибори президента. Вибори відбудуться у листопаді 2024 року.

Байдена на виборчих перегонах замінила віце-президент Камала Гарріс. Офіційно її ще не обрали кандидаткою від демократів. Очікується, що це станеться до з'їзду Демократичної партії.

Від Республіканської партії на виборах буде колишній президент Дональд Трамп. Він уже заявив, що готовий провести дебати з Гарріс.