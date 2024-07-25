МЗС Польщі: У ЄС дискутують про повернення потенційних призовників в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів про дискусії на рівні ЄС щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку. Про це польський міністр сказав в інтерв’ю RMF24, повідомляє Європейська правда.

Сікорський зазначив, що в ході розв’язаної РФ війни Україна страждає від нестачі озброєнь, втоми від війни і зменшення кількості військовослужбовців.

"Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС є сотні тисяч потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою батьківщину, і Польща знаходиться в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби" , – сказав він.

Очільник польського МЗС додав, що у контексті повернення чоловіків в Україну "є можливість запровадити такі умови перебування українців в ЄС, які заохочуватимуть їх до виконання обов'язку захищати свою Батьківщину".

Нагадаємо, безпекова угода України з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.

Сікорський раніше заявляв, що у перші ж дні для участі в Українському легіоні зареєструвалися кілька тисяч осіб.