Сікорський пояснив причину зменшення кількості мігрантів на кордоні з Білоруссю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польська сторона фіксує зменшення спроб нелегальних мігрантів перетнути кордон з боку Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю RMF24.

Сікорський натякнув, що ключову роль тут відіграв тиск польського уряду на Китай, який перевозить свої товари через польсько-білоруський кордон.

"Наскільки мені відомо, Пекін передав свої занепокоєння Білорусі", – прокоментував міністр.

Водночас він додав, що питання повного закриття кордону з Білоруссю все ще залишається відкритим.

"Це наше право. Більшість пунктів пропуску вже закриті, що створює незручності для наших і білоруських громадян. Однак режим може не залишити нам іншого виходу", – зауважив Сікорський.

Він підкреслив, що Білорусь знає, "що вона повинна зробити для поліпшення відносин, і знає, що для нас є неприйнятним".

Нещодавно в МЗС Польщі назвали умови нормалізації відносин з Білоруссю.