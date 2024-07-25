У Нацбанку назвали причини зростання курсу долара влітку

Зростання курсу долара до гривні було пов’язано зі збільшенням попиту на валюту та зменшенням валютної виручки. Після заходів НБУ гривня вже почала укріплюватися.﻿ Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"По ситуації на валютному ринку. Ми спостерігали протягом двох місяців послаблення курсу, яке перш за все, було зумовлено розширенням чистого попиту на валюту" , - сказав він.

За його словами, на зростання попиту вплинуло розширення бюджетних видатків. "Частина цих видатків матеріалізується в додатковому попиті на валюту" , - повідомив заступник голови НБУ.

Гелетій повідомив, що значний вплив мала валютна лібералізація, проведена НБУ в травні.

"Поряд зі збільшенням попиту спостерігалося зменшення пропозиції валюти. Перш за все, мова йде про аграрний сектор. Вичерпався ефект врожаю минулого року" , - сказав він.

НБУ аналізував ситуацію та вживав "тактичних заходів щодо зміни певного підходу до інтервенцій".

"Відповідно протягом останніх днів що ми спостерігаємо? Ми почали цей тиждень з курсом офіційним 41,49, наразі на сьогодні довідковий курс, який ми публікуємо до 12:30 на рівні 41,18" , - розповів Гелетій.

За його словами, заходи НБУ "були спрямовані на те, щоб відновити, посилити стійкість валютного ринку". Гелетій додав, що центробанк має достатній арсенал і планує "далі так працювати".

НБУ очікує збільшення пропозиції валюти через продаж нового врожаю та експорту товарів через морський коридор. Також міжнародна допомога додасть комфорту НБУ в інтервенціях.

"Коливання ми будемо забезпечувати помірними. Тобто наше завдання, щоб гривня коливалася в обидва боки, що ми спостерігаємо. НБУ продовжить бути активним учасником на ринку і закривати цей структурний дефіцит валюти" , - додав Гелетій.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, "що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогодні не викликає жодних питань".

Нагадаємо, останніми тижнями зростання курсу долара прискорилося. НБУ на 22 липня підвищив курс до історичного максимуму 41,49 грн/долар. У НБУ вже заявили, що ситуація почала загрожувати ціновій стабільності, через що готові вжити заходів для стабілізації валютного ринку.