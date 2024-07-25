В Україні стартував проект обміну колаборантів на полонених українців

В Україні почав функціонувати державний проєкт "Хочу к своим", який сприятиме поверненню українців з російського полону в обмін на колаборантів та російських агентів. З посиланням на інформацію Головного управління розвідки, повідомляє Українська правда.

Авторами проєкту є ГУР, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що першою і головною метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України.

Зазначена інформація буде публікуватися на сайті проєкту – hochuksvoim.com, де завдяки опції "згода на обмін" засуджені колаборанти зможуть дати згоду бути обміняними на українців, які перебувають у російській неволі.

"Завдяки проєкту громадяни також дізнаються про можливість припинити вимушену співпрацю з ворогом та про те, як повідомити правоохоронців про ворожих агентів в своєму оточенні, щоб запобігти їхнім подальшим злочинам.