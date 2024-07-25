Кіберфахівці ГУР третю добу атакують найбільші банки РФ - ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони продовжують масштабну атаку на російську цифрову інфраструктуру, яка залучена до забезпечення військової агресії Росії проти України. З посиланням на співрозмовника у спецслужбах, повідомляє Ліга.net.

За даними співрозмовника, на третю добу від початку операції до переліку цілей додалися нові банки та платіжні сервіси, соціальні мережі, месенджери та розважальні ресурси.

25 липня розвідка атакувала російську соцмережу VK, месенджер Discord, систему швидких платежів СБП, Національну систему платіжних карт НСПК та ресурс кіно- та відеоперегляду Lampa.

У перший день, за даними співрозмовника, під ударом перебували найбільші російські банківські установи, зокрема Альфа Банк, Сбербанк, Райффайзен банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк і Т-Банк.

На другий день атаки до них додалися Промсвязьбанк та Почта Банк, а також російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень про товари, нерухомість, резюме та вакансії Авіто, розповів він.

Співрозмовник зазначив, що окремі фінансові установи, зокрема Альфа Банк, спершу заперечували, що збій повʼязаний із зовнішнім втручанням. Однак решта банків, зокрема ВТБ, визнали, що намагаються впоратися з "масштабною DDoS-атакою, спланованою з-за кордону", та подолати її наслідки.

Він наголосив, що онлайн-сервіси фінансових установ в Росії вже третю добу або не працюють зовсім, або працюють нестабільно та з помилками, а через це клієнти не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, сплатити за користування громадським транспортом та зробити будь-які інші фінансові операції.

Ситуацію ускладнює і нестабільна робота інтернет-провайдерів, зокрема Білайну, Мегафону, МТС, Tele2 та Ростелекому – вони також атаковані українськими кіберфахівцями, додав співрозмовник.