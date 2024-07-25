Зеленський міг попросити Орбана посприяти розмові з Трампом - ЗМІ

Під час візиту угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва на початку липня президент Володимир Зеленський міг попросити його допомогти в організації телефонної розмови з Дональдом Трампом.﻿﻿ Про це йдеться на порталі журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare з посиланням на джерело, повідомляє Європейська правда.

За словами джерела, Зеленський нібито попросив Орбана під час їхньої зустрічі в Києві 2 липня допомогти організувати дзвінок з колишнім президентом США і нинішнім кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Друге джерело, безпосередньо обізнане з зустріччю Зеленського та Орбана, не заперечило цього, сказавши, що "можливо, таке було".

Угорський прем’єр-міністр зустрівся з Трампом 11 липня, а 19 липня Зеленський провів телефонну розмову з експрезидентом США.

Водночас, додає VSquare, незрозуміло, чи саме Орбан відіграв тут вирішальну роль, тому що налагодити контакт із Трампом Україні допомагають й інші посередники – зокрема експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда.

Один зі співрозмовників VSquare каже, що Зеленський цілком міг попрохати Віктора Орбана допомогти з розмовою, враховуючи теплі відносини між угорським урядом та експрезидентом США і прагнення Києва знайти вихід на останнього.

Нагадаємо, Дональд Трамп після розмови із Зеленським знову повторив, що хоче "принести мир у світ", посадивши Україну і Росію за стіл перемовин.