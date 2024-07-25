У Раді підтвердили аварію на Південноукраїнській АЕС - NV

Співрозмовники видання NV у Верховній Раді підтверджують, що в ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори Південноукраїнської АЕС: вийшли з ладу два трансформатори. ﻿Про це йдеться у відповідному матеріалі видання, повідомляє Економічна правда.

"NV Бізнес поспілкувався з декількома представниками влади у парламенті, так і з джерелом в енергетичній галузі. Всі підтвердили факт аварії двох трансформаторів з 15 на 16 липня, що призвело до виходу у холодний режим (вимкнення) одного з атомних реакторів ПАЕС" , - йдеться у матеріалі.

"Так, дійсно трансформатори виходили з ладу. Згоріли. Від цього був подальший ефект, аварійно вимкнувся блок на 1 тисячу МВт. За добу його повернули в мережу. Основна причина — аномальна спека" , — пояснив один із співрозмовників редакції у керівництві "Слуги народу".

Співрозмовник в енергетичній галузі завив, що на підстанції АЕС вибухнули ємності з оливою у двох високовольтних трансформаторах від перегрівання внаслідок спеки.

Водночас цей співрозмовник віддає належне працівникам "Енергоатому": протягом дня вони оперативно усунули наслідки аварії.

Джерело оцінює масштаб аварії на три-чотири бали по десятибальній шкалі і називає це "технічно-рядовою ситуацією".

Також, редакція видання звернулася до Центру стратегічних комунікацій. Там зазначили, що заперечували ситуацію, керуючись інформацією від "Енергоатома" та міністра Галущенко.

У прес-службі Міненерго на запит NV не відповіли.

Раніше, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загоряння трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла.

Згодом, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС - не правда і російський наратив.

"Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах" , - заявив він.

"Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться" , - продовжив Галущенко.

Після цього, народний депутат Ярослав Железняк звернувся із запитом про ситуацію на ПАЕС до "Укренерго" і отримав повністю протилежну відповідь. Але Міненерго повторно випустило спростування.