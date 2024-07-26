Байден обговорив з прем'єром Ізраїлю припинення війни в Газі – Білий дім

Президент США Джо Байден обговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість якнайшвидшого припинення війни в Газі. Їхня зустріч проходила в Білому домі.﻿ Про це заявили у Білому домі, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Як зазначається, президент і прем'єр-міністр детально обговорили події в Газі та поточні переговори щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Байден заявив про необхідність закрити прогалини, якнайшвидше завершити угоду, повернути заручників додому і досягти довгострокового припинення війни в Газі.

Крім того, президент США порушив питання гуманітарної кризи у Газі. Зокрема, необхідність усунути будь-які перешкоди для потоку допомоги, відновити основні послуги для тих, хто їх потребує, а також було порушено питання про критичну важливість захисту життів цивільних під час військових операцій

"Президент Байден підтвердив непорушну відданість Сполучених Штатів безпеки Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану та його довірених осіб, включаючи ХАМАС, Хезболлу та хуситів" , - резюмували у Білому домі.

Нагадаємо, що у четвер Нетаньяху також провів зустріч із віцепрезидентом США Камалою Гарріс, яка швидше за все стане кандидатом у президенти Америки від Демократичної партії. Зі свого боку, права рука Байдена закликала Нетаньяху прискорити процес з укладенням угоди, щоб захистити цивільних в Газі.