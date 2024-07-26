Гарріс на зустрічі з прем'єром Ізраїлю: Я не мовчатиму про страждання у Газі

Віцепрезидент США і можливий кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Камала Гарріс пообіцяла "не мовчати" про страждання в Секторі Гази. Вона висловила свою "серйозну стурбованість" прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху і сказала йому, що настав час укласти угоду про припинення вогню.﻿ Про це Гаррріс сказала у своєму виступі перед журналістами після зустрічі з Нетаньяху у Вашингтоні, повідомляє Українська правда.

"Ізраїль має право захищати себе, і те, як він це робить, має значення. Те, що сталося в Газі за останні дев'ять місяців, є руйнівним.

Перед очима постають картини загиблих дітей і відчайдушних голодних людей, які тікають у пошуках безпеки, іноді вимушені переселятися вдруге, втретє або вчетверте. Ми не можемо відвертатися перед обличчям цих трагедій. Ми не можемо дозволити собі оніміти від страждань, і я не буду мовчати" , – сказала віцепрезидентка США.

Гарріс повторила неодноразові коментарі Байдена про "залізну підтримку" і "непохитну прихильність" Америки до Ізраїлю, але вона висловила рішучість у питанні припинення війни.

Нагадуючи про деталі запропонованої угоди про припинення вогню і звільнення заручників, яку підтримали США, Харріс сказала, що "настав час закінчити цю війну, і закінчити так, щоб Ізраїль був у безпеці, всі заручники були звільнені, страждання палестинців у Газі припинилися, а палестинський народ зміг реалізувати своє право на свободу, гідність і самовизначення".

Віцепрезидентка сказала, що в переговорах спостерігається "обнадійливий рух" і що вона підштовхнула прем'єр-міністра до завершення конфлікту: "Як я щойно сказала прем'єр-міністру Нетаньяху, настав час укласти цю угоду. Тож усім, хто закликав до припинення вогню, і всім, хто прагне миру, я бачу вас і чую вас".

За словами Гарріс, адміністрація Байдена працює над тим, щоб повернути додому американських заручників у Газі.