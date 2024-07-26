МЗС Румунії викликало російського дипломата через інциденти з "Шахедами"

До Міністерства закордонних справ Румунії викликали тимчасового повіреного у справах РФ через інциденти з дронами "Шахед", які порушували румунський повітряний простір, повідомляє Європейська правда.

Представник МЗС висловив російському дипломату рішучий протест через падіння на румунській території уламків "Шахедів", а також засудив неодноразові атаки російських сил на українську цивільну інфраструктуру.

Румунська сторона також підкреслила безвідповідальність військових ударів, у тому числі в безпосередній близькості до кордону Румунії, які ставлять під загрозу національну безпеку.

Раніше Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів". Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомляв, що на територію Румунії залетіли три російські дрони.

У НАТО на тлі виявлених у Румунії фрагментів російського безпілотника заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію НАТО.