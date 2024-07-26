Прокурори проситимуть арештувати підозрюваного у вбивстві Фаріон без застави – ЗМІ

Суд у Львові обере запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Прокурори клопотатимуть про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Зазначимо, що зараз прокурори готують затриманому повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд з обрання запобіжного заходу відбудеться вже сьогодні.

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, що у Львові 19 липня стріляли в мовознавицю Ірину Фаріон. Куля влучила жінці в скроню. Врятувати медикам її не вдалося, того ж вечора жінка загинула. Після чого правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство. Вчора стало відомо, що підозрюваного, якого напередодні фіксували камери спостережень, вдалося затримати. Це 18-річний уродженець Дніпра, де його і піймали силовики. Відомо, що під час підготовки злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Крім того, слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.