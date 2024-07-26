У МАГАТЕ підтвердили аварію трансформатора на Південноукраїнській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило відключення енергоблока на Південноукраїнській АЕС минулого тижня через проблему з трансформатором.﻿, повідомляє Економічна правда.

"Минулого тижня команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що її енергоблок №2 був тимчасово відключений після спрацьовування електричних захистів через проблему з трансформатором у відкритому розподільчому пристрої 330 кВ, розташованому за межами майданчика АЕС" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що призвело до витоку масла, яке загорілося від електричної дуги.

Після відновлення електричного з'єднання реактор був перезапущений і почав постачати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин, вийшовши на повну потужність трохи більше ніж через 24 години після зупинки, повідомляє МАГАТЕ.

Раніше, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загоряння трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла.

Згодом, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС та відключення енергоблоку - не правда і російський наратив.

"Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах" , - заявив він.

"Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться" , - продовжив Галущенко.

Після цього, народний депутат Ярослав Железняк звернувся із запитом про ситуацію на ПАЕС до "Укренерго" і отримав повністю протилежну відповідь. Але Міненерго повторно випустило спростування.